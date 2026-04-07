Jacobacci: El Municipio continúa con el relevamiento en zonas rurales

La Secretaría de Desarrollo Sustentable realizó una nueva salida en el marco del Programa de Relevamiento Rural, visitando el paraje Colitoro y manteniendo contacto con productores ovinos, caprinos, bovinos y de sistemas mixtos.

Durante la recorrida se relevaron aspectos vinculados al estado del pastizal, la disponibilidad de forraje, la condición de los rodeos, problemáticas sanitarias y las principales dificultades productivas.

Además, se brindó información sobre el Banco de Forraje Rotatorio y el Banco Rotatorio Sanitario, herramientas clave para acompañar a los productores en momentos críticos del año.

Estas acciones permiten fortalecer el vínculo con la comunidad rural y avanzar en políticas públicas que promuevan el desarrollo productivo local.