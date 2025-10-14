Jacobacci Regionales

Río Negro fiscaliza el cumplimiento laboral en el proyecto Calcatreu

Ricardo Manrique 7 horas ago

La Secretaría de Trabajo de Río Negro continúa llevando adelante una tarea sostenida de fiscalización en el Proyecto Minero Calcatreu, donde se desarrolla la exploración de oro y plata en cercanías de Ingeniero Jacobacci.

Desde el inicio del emprendimiento, el organismo provincial mantiene una presencia activa y constante en territorio, verificando las condiciones laborales de las y los trabajadores, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y la observancia del compromiso asumido por la empresa en cuanto a la incorporación de mano de obra local, conforme a la Ley provincial 5804, que establece un mínimo del 80% de trabajadores rionegrinos.

Estos controles se enmarcan en las políticas provinciales de desarrollo con empleo local, impulsadas por el Gobierno de Río Negro, que buscan asegurar que cada avance productivo se traduzca en trabajo genuino y digno para las familias rionegrinas.

Actualmente, el emprendimiento emplea a 180 trabajadores, entre personal de la empresa principal y contratistas. Del total, el 79 % corresponde a mano de obra local, mientras que el 21 % restante proviene de otras provincias. En las próximas semanas se prevé la incorporación de nuevos trabajadores locales —entre ayudantes de cocina y oficios varios—, quienes se encuentran realizando los exámenes preocupacionales previos a su ingreso.

Las tareas de inspección son realizadas por integrantes del equipo de Fiscalización del organismo, Sergio Ortiz, Juan Sellan y Jeremías Cambria. De esta manera, la Secretaría de Trabajo reafirma su compromiso de supervisar, acompañar y garantizar condiciones de empleo digno en cada proyecto estratégico de la provincia, promoviendo una minería responsable, sostenible y con sentido de pertenencia territorial.

