Río Negro realizó nueva inspección integral del Proyecto Minero Calcatreu

En el marco de sus funciones de control y fiscalización, la Secretaría de Trabajo de la Provincia llevó adelante una nueva inspección integral en el Proyecto Minero Calcatreu, ubicado al sur de la localidad de Ingeniero Jacobacci, destinado a la extracción de oro y plata. Durante el recorrido, el equipo de fiscalización del organismo relevó las condiciones laborales, la mano de obra local rionegrina, de seguridad e higiene en los frentes de obra, caminos internos, maquinaria y vehículos pesados, así como en los obradores y espacios habitacionales provisorios.

Existe actualmente un diálogo fluido con las empresas responsables del proyecto, Patagonia Gold y Minera Calcatreu, así como con las principales subcontratistas, entre ellas Agrovial Sur, quienes colaboraron activamente con el proceso de inspección y demostraron su compromiso con la mejora continua en materia laboral y de seguridad.

Asimismo, en cumplimiento de la Ley Provincial 5804, que establece que al menos el 80% del personal contratado debe ser de origen local, se procedió al relevamiento de las nóminas de trabajadores de todas las empresas presentes. El proyecto cuenta hoy con 130 trabajadores contratados, de los cuales 105 son oriundos de la provincia de Río Negro, con predominancia de residentes de la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Primeros pasos para el proyecto minero Calcatreu

Actualmente se encuentra en su etapa inicial de montaje y construcción de la infraestructura necesaria para su operación.

Las tareas en desarrollo comprenden la instalación de maquinaria en canteras de extracción, la planta de procesamiento de minerales, piletas de tratamiento de aguas y lixiviados, galpones de almacenamiento y campamentos permanentes para el personal que operará bajo un régimen de trabajo 14×14, contando con dormitorios, comedores, servicios sanitarios y espacios recreativos.

El Proyecto Calcatreu prevé iniciar la producción y procesamiento de minerales a principios de 2026, representando una importante fuente de empleo, desarrollo económico y crecimiento regional.

En cuanto al avance de obra, actualmente se registra un cumplimiento del 38% de lo programado. Para los meses de enero y febrero de 2026, se proyecta culminar la etapa uno de la planta, el taller de mantenimiento, el patio de residuos, y alcanzar un 70% de avance en el montaje del campamento definitivo, lo que permitirá continuar con el traslado progresivo de los módulos habitacionales temporales. Asimismo, durante el primer trimestre del 2026, está previsto iniciar la construcción de la segunda etapa de la planta y completar el montaje del circuito de trituración.

Desde la Secretaría de Trabajo se continuará con el seguimiento periódico del avance de obra y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vigente, con el objetivo de resguardar y garantizar los derechos y la salud de las y los trabajadores.