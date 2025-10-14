Provincia

Río Negro continúa con la capacitación en venta de productos artesanales

Ricardo Manrique 8 horas ago

El próximo viernes 17 de octubre en General Roca el Mercado Artesanal y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) ofrecerán un curso básico de marketing para artesanas y artesanos de la región.

Esta instancia de formación es la tercera de este tipo que realizan el Mercado Artesanal y el IPAP, siendo la primera y la segunda desarrolladas durante septiembre en Comallo y Pilcaniyeu. El curso tiene como fin democratizar el acceso al conocimiento comercial y digital, adaptándolo a la realidad de cada artesana o artesano y sus contextos específicos.

Mediante una modalidad virtual accesible, basada en videos explicativos y guías prácticas paso a paso, se busca fortalecer sus habilidades, técnicas de venta y comunicación en tanto emprendedoras y representantes de la cultura local. El programa está diseñado para que puedan aplicar los conocimientos de inmediato, transformando su emprendimiento en un proyecto sostenible y valorado.

Quienes deseen participar deberán asistir el viernes 17 a las 10 al SUM de la Delegación del Ministerio de Desarrollo Humano (Kennedy 759). La capacitación constará de cuatro módulos, el primero se denomina “Mi valor como productora artesanal”, “El valor de mi producto”, “Llegar a mi cliente” y “Cobrar y finalizar la venta”. Al finalizar se otorgarán certificados de participación.

El Gobierno de Río Negro, a través de sus distintos organismos, continúa con el fortalecimiento del sector artesanal de la provincia brindando más herramientas de formación para su desarrollo.

