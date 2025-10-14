Ñorquincó Regionales

Ñorquinco: Encuentro Educativo y Cultural “Puentes de Aprendizaje”

Ricardo Manrique 7 horas ago

El pasado martes la comunidad de Ñorquinco recibió la visita de los estudiantes de la Escuela N°215 de Luis Beltrán, quienes compartieron dos jornadas de actividades junto a la E.I.B. N°29 de Ñorquinco.

Durante este enriquecedor intercambio, los y las estudiantes participaron de espacios de encuentro, juegos, almuerzos, meriendas y cenas compartidas, fortaleciendo los lazos de compañerismo y aprendizaje colectivo.

Además, realizaron una visita al paraje Arroyo Las Minas, donde recorrieron la ex Escuela N°100 donde conocieron la nueva pasarela y las cabañas de la familia Ernald.

Antes de su retorno a Luis Beltrán, los alumnos y alumnas también visitaron la Escuela N°138 del Barrio Estación, culminando así una experiencia educativa y comunitaria colmada de aprendizajes, integración y afecto.

