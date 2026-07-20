Río Negro finalizará las 10 viviendas de Sierra Colorada paralizadas por Nación

El Gobierno de Río Negro se hará cargo de finalizar 31 viviendas que habían sido iniciadas por el Gobierno Nacional y luego abandonadas. Son 10 en Sierra Colorada, 12 en Lamarque y 9 en Fernández Oro, cada una con distintos grados de avance. Se estima que las obras comiencen antes de fin de año, a partir de las firmas de los convenios con las municipalidades.

“Fue una decisión del Gobernador Weretilneck de salir al rescate de 31 viviendas en la provincia, que tenían financiamiento directo del Estado Nacional a los municipios y hace dos años fueron paralizadas. El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda -IPPV-, tomó el compromiso de finalizarlas para beneficio de todas las familias que las están esperando”, sostuvo el Interventor del IPPV, Mariano Lavin.

Respecto a la reactivación de los trabajos, IPPV avanzó en los convenios de finalización de obra para que, una vez que se firmen, cada municipio pueda realizar la contratación y licitación correspondiente. “Estimamos arrancar antes de fin de año”, afirmó Lavin.

l financiamiento de las obras será íntegramente de la Provincia y la ejecución dependerá de las municipalidades, con el control y fiscalización del IPPV.

Detalle de cada plan de vivienda

Sierra Colorada

Cantidad de viviendas: 10

Tipología: Viviendas unifamiliares de 3 ambientes (dos dormitorios)

Avance estimado: 31,65%

Lamarque

Cantidad de viviendas: 12

Tipología: Viviendas unifamiliares de 3 ambientes (dos dormitorios)

Avance estimado: 43,22%

Fernández Oro