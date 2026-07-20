Villa Llanquín trabaja para formalizar su actividad turística

La Secretaría de Turismo de Río Negro comenzó a coordinar, junto con la Comisión de Fomento local y distintos organismos provinciales y nacionales, un plan de trabajo para acompañar la formalización de la actividad turística en la localidad. La iniciativa busca generar las condiciones para que más vecinos y vecinas puedan prestar servicios de manera regular, con criterios comunes y en equilibrio con el entorno natural.

La acción se desarrolla en el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento de Destinos Turísticos y reúne al SPLIF, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Unidad Regional de Salud Ambiental y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El objetivo es coordinar el trabajo de cada institución para acompañar el crecimiento del destino y brindar un marco claro para el desarrollo de la actividad.

La Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, destacó que, “Villa Llanquín tiene un enorme potencial turístico y queremos acompañar ese crecimiento de manera planificada, para que más familias puedan incorporarse a la actividad formal con reglas claras y cuidando el entorno natural. El trabajo coordinado entre todos los organismos nos permite construir ese camino”.

Como primera etapa, la Comisión de Fomento realizará un relevamiento de la situación actual de los prestadores turísticos. A partir de esa información, cada organismo elaborará los requerimientos técnicos y normativos correspondientes para construir un diagnóstico común y definir una hoja de ruta que acompañe el desarrollo ordenado del destino y la formalización de quienes brindan servicios turísticos.