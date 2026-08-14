Jacobacci: municipio y provincia construirán 10 viviendas

La Provincia y el Municipio de Ingeniero Jacobacci acordaron la construcción de 10 nuevas viviendas y la entrega de un aporte de $20 millones para obras de infraestructura en el Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”. Las iniciativas buscan fortalecer el acceso a soluciones habitacionales y mejorar los servicios de salud en la localidad.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, se reunió en Viedma con el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, y el interventor del IPPV, Mariano Lavin. El encuentro permitió articular políticas conjuntas que derivaron en un acta compromiso para construir soluciones habitacionales y en un aporte económico para infraestructura de salud pública en la localidad.

En relación a este acuerdo, el Ministro destacó: “Firmamos en el marco del Programa Habitar, un compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck con la comunidad de Jacobacci, para la construcción de nuevas 10 viviendas con el objetivo de dar una respuesta a la demanda habitacional que tiene la localidad”.

Por su parte, el titular del IPPV, Mariano Lavin, brindó detalles técnicos sobre las futuras unidades, destacando que se trata de un diseño innovador e inclusivo. Asimismo, adelantó que la Provincia ya se encuentra trabajando en un proyecto para implementar el programa Suelo Urbano en la localidad.

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Las características de estas nuevas unidades incluyen:

Modelo evolutivo del IPPV: permite futuras ampliaciones de manera planificada.

Eficiencia energética: diseñadas para optimizar el consumo y garantizar el confort térmico.

Diseño universal: totalmente adaptadas para personas con discapacidad, garantizando la accesibilidad.

El Intendente José Mellado celebró el avance de las gestiones y el impacto positivo para su comunidad: “La verdad que para Jacobacci es una noticia muy esperada en la que venimos trabajando junto al interventor del IPPV. Este trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio está dando los frutos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra localidad”.

Durante la jornada, el Gobierno Provincial también concretó la entrega de un aporte de $20 millones destinado a la refacción integral de los exteriores del Hospital Dr. Rogelio Cortizo. Estos fondos se canalizan a través del programa provincial Junto al Municipio – Río Negro Construye.

La obra contempla la construcción de nuevas veredas, áreas de estacionamiento, la instalación de un cerco perimetral y la jerarquización de los ingresos al centro de salud.