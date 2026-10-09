Río Negro entregó maquetas V4LE a escuelas de Valcheta

En el marco del convenio impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck con Fundación YPF, se entregaron maquetas interactivas V4LE a escuelas de Valcheta. La herramienta busca fortalecer la enseñanza de ciencia, tecnología y energía en las escuelas de la provincia.

e la entrega participaron la Secretaría de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri; la Consejera Escolar, Edith Correa, y equipos directivos y docentes de las instituciones educativas.

Las maquetas V4LE (Vos y la Energía x4) permiten aprender, mediante el juego y la experimentación, cómo funciona el sistema energético, desde la exploración y extracción de petróleo y gas hasta su transformación, transporte y uso cotidiano.

Daiana Neri, Secretaria de la Unidad de Enlace con Universidades, destacó que “estas herramientas permiten abordar contenidos de ciencias naturales y sociales, además de promover vocaciones científicas y tecnológicas”.

Más herramientas para las aulas

La entrega da continuidad a las capacitaciones docentes realizadas para implementar V4LE y forma parte de una iniciativa que contempla 62 maquetas destinadas a escuelas primarias y secundarias de siete localidades rionegrinas.

De esta manera, Río Negro avanza en la incorporación de recursos educativos que acercan el conocimiento científico y tecnológico a las aulas y permiten vincular la enseñanza con el desarrollo energético y productivo de la provincia.