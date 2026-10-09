Energía para Tu Hogar: el programa que acompaña a las familias todo el año

En el marco de Energía para Tu Hogar, el Gobierno de Río Negro recorrió viviendas de Peñas Blancas y Valle Verde para acompañar el proceso de recambio y habilitación de garrafones. En ambas comunidades, la iniciativa alcanza a 57 instalaciones y durante este año ya se concretaron tres recargas de GLP.

Las tareas forman parte del programa Energía para Tu Hogar, que contempla no solo la provisión de garrafas y garrafones, sino también las recargas periódicas, el seguimiento de las instalaciones y el asesoramiento a las familias que viven en localidades sin acceso a la red de gas natural.

En Peñas Blancas y Valle Verde existen 57 instalaciones de GLP, distribuidas entre 50 hogares y siete instituciones, entre ellas tres escuelas en funcionamiento y dos puestos de salud.

Como parte del proceso de actualización, 42 hogares ya finalizaron las tareas requeridas, cuentan con sus habilitaciones correspondientes y tienen el servicio en funcionamiento.

Un acompañamiento que continúa durante todo el año

En Peñas Blancas y Valle Verde ya se realizaron tres recargas durante 2026.

El consumo promedio anual de un hogar de Peñas Blancas alcanza los 960 kilos de GLP, equivalentes a un valor superior a $2,5 millones por vivienda. Se trata de un suministro que el Gobierno Provincial brinda de manera gratuita a las familias beneficiarias.

Este acompañamiento también alcanza a instituciones públicas, entre ellas establecimientos educativos y centros de salud, que necesitan disponer de energía para desarrollar sus actividades.

A escala provincial, se abastece a 2.709 hogares y 528 instituciones públicas que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Diez años de una mejora que cambió la vida de una familia

Para las familias de Peñas Blancas, disponer de un garrafón en sus viviendas representa una transformación en su vida cotidiana, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Verónica Aranguez vive en el paraje junto a su familia, dedicada a la crianza de animales, y recordó cómo era calefaccionar su hogar antes de contar con el servicio.

“Ya hicieron 10 años que contamos con el garrafón en nuestro hogar. La verdad que nos ha venido bien porque es una ayuda inmensa. Nunca pensamos que acá en este pueblito iba a llegar el programa”, contó.

Antes de acceder al gas, su familia dependía de la leña para calefaccionarse, una tarea que implicaba conseguir transporte, buscar proveedores o solicitar permiso a vecinos para recolectarla.

“Acá se nos complica en invierno porque no tenemos lugar para dónde ir a buscar leña o cosas así, o movilidad para llevar la leña para calefaccionar. Si en cambio con el gas nos ayuda mucho”, relató.

La vecina también destacó la importancia de que las políticas públicas lleguen a las comunidades más pequeñas y permitan mejorar las condiciones de vida sin tener que abandonar el lugar donde crecieron.

“Me encantaría que mis hijos queden acá porque acá tenemos nuestras raíces, porque yo soy nativa de acá”, expresó.

Su testimonio refleja la importancia de sostener servicios esenciales en los parajes rionegrinos, donde el acceso a la energía representa una mejora concreta para las familias y contribuye a fortalecer el arraigo.