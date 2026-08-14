Río Negro desplegó asistencia en las zonas rurales de Villa Llanquín

El Gobierno de Río Negro desplegó un operativo de asistencia en las zonas rurales de Villa Llanquín para acompañar a vecinos afectados por las condiciones climáticas y garantizar la llegada de elementos esenciales.

El trabajo reunió a diferentes organismos provinciales, la Comisión de Fomento de Villa Llanquín y la Municipalidad de Pilcaniyeu, y contó con la asistencia de la Policía de Neuquén y vecinos de la zona.

El operativo se organizó en dos grupos para poder llegar a distintos sectores rurales. Guardas Ambientales y efectivos de la Policía de Neuquén, con equipos de motonieves, recorrieron la zona de Arroyo Blanco, donde se asistió y se verificó el estado de dos vecinos.

En paralelo, el segundo grupo recorrió la costa de El Chacay. Allí se distribuyeron garrafas correspondientes al Plan Calor, alimentos y distintos elementos enviados por familiares. También se trasladaron leña y una garrafa hasta otro de los domicilios de la zona.

Uno de los objetivos centrales fue llegar hasta familias que permanecen sin conectividad. Los equipos pudieron conocer personalmente su situación y llevar tranquilidad a sus familiares, informándoles que se encontraban en buen estado.

Del operativo participaron la Comisión de Fomento de Villa Llanquín, personal del SPLIF, Guardas Ambientales, la Brigada Rural, la Policía de Río Negro, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Energía y la Municipalidad de Pilcaniyeu. Además, se contó con el acompañamiento de efectivos de la Policía de Neuquén.

La tarea conjunta permitió cumplir con todo lo previsto y regresar sin inconvenientes, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las dificultades para acceder a los sectores rurales. La presencia territorial y la articulación entre Provincia, municipios y organismos de ambas provincias resultaron fundamentales para llegar hasta cada vecino que necesitaba asistencia.