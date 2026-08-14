Jacobacci:Luz Marileo obtuvo el 3° puesto en el Concurso de la Torta en la fiesta de la nieve

Ingeniero Jacobacci dijo presente en una nueva edición del Concurso de la Torta de la Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrolla en Bariloche, con una destacada participación de la vecina Luz Marileo, quien obtuvo el tercer puesto en la categoría Profesional.

El tradicional concurso reunió un total de 19 elaboraciones, que compitieron en las categorías Amateur, Profesional y Junior. Las propuestas se destacaron no solo por sus sabores, sino también por sus diseños y por las historias que inspiraron a cada participante.

Representando a Jacobacci, Luz Marileo logró subir al podio en la categoría Profesional, resultado que coronó el esfuerzo y las horas de dedicación destinadas a preparar su elaboración.

Emocionada por el reconocimiento y por el acompañamiento recibido, Luz compartió unas palabras de agradecimiento:

“Valió tanto la pena el esfuerzo, el trabajo y las pocas horas que pudimos dedicarle a este hermoso trabajo”.

Además, agradeció especialmente a quienes la acompañaron durante la experiencia:

“Muchísimas gracias a todos los que me felicitaron y me enviaron mensajes tan lindos, y por compartir conmigo de alguna manera esta linda experiencia”.

Finalmente, destacó el apoyo de su familia, tanto de quienes se encuentran cerca como de aquellos que la acompañaron a la distancia:

“Agradecer a mi familia que me banca a la distancia y a la que está acá conmigo apoyándome siempre”.

El tercer puesto obtenido por Marileo representa un orgullo para Jacobacci y pone en valor el talento, la creatividad y la dedicación de quienes representan a la localidad en distintos espacios culturales y gastronómicos de la región.