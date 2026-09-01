Comallo busca regularizar las tasas municipales

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, recibió al Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, para firmar un nuevo convenio destinado a avanzar en la regularización de obligaciones vinculadas a tasas municipales. El acuerdo forma parte del trabajo que lleva adelante el Gobierno de Río Negro para ordenar las cuentas entre la Provincia y los municipios y garantizar el cumplimiento de los compromisos de cada nivel del Estado.

“El pago de las tasas es una responsabilidad de todos. Así como le pedimos a cada vecino que cumpla con sus obligaciones, el Estado también tiene que hacerlo. Ordenar las cuentas, reconocer lo que corresponde y cumplir es una forma de construir administraciones más responsables y transparentes”, destacó Ríos.

El mecanismo de regularización permite identificar y ordenar las obligaciones correspondientes a tasas por inmuebles y dependencias provinciales ubicadas en los municipios. La Provincia viene implementando este esquema junto a distintas localidades, con el objetivo de evitar deudas acumuladas y establecer una relación más clara entre los diferentes niveles del Estado.

Ríos destacó además el trabajo conjunto con el intendente Hermosilla y remarcó que el cumplimiento de las tasas tiene un impacto directo en la capacidad de gestión local: “Los municipios necesitan esos recursos para prestar servicios y acompañar a sus vecinos. Si queremos administraciones ordenadas, tenemos que empezar por asumir que las obligaciones son para todos: para una familia, para una empresa, para un municipio y también para la Provincia”.