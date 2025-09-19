Río Negro cumple: docentes titularizaron cargos supervisivos

En una jornada de mucha alegría, docentes de Río Negro accedieron a la titularización en el máximo cargo escalafonario en la carrera docente, un proceso que reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras de la educación.

“Las asambleas de titularización, que hoy se desarrollan en todos los niveles y modalidades, fortalecen la estabilidad y la transparencia en el sistema educativo”, destacó la Secretaria de Educación, Silvia Arza.

Asimismo, dijo que “es un día muy especial para la provincia porque a través del Ministerio de Educación se ha llevado adelante un trayecto formativo, un concurso que ha durado dos años y es muy importante tener estabilidad en estos cargos para una buena gestión, para la mejora de la enseñanza y por ende la mejora en los aprendizajes de nuestros estudiantes”.

Esta jornada es muy importante: “Son cargos titulares, el docente que elija un cargo podrá estar y desarrollar sus funciones con la continuidad que decida. También tiene la posibilidad de traslado en los movimientos que ya están establecidos por norma”, agregó Arza.

Asimismo, explicó que esta titularización “también es una estabilidad para la zona en la que asuma el supervisor, porque eso implica una proyección de gestión por años y eso impacta en el desarrollo de la tarea, que se implementen acciones y pueden ir siendo monitoreadas para acompañar todas las trayectorias educativas”.

Esta instancia es parte de un largo proceso que inició en 2023 con las inscripciones mientras que en 2024 hubo un proceso de formación de 8 meses en donde el Ministerio puso a disposición los profesores, tutores, contenidistas y soporte técnico.

Para el Gobierno de Río Negro “es una alegría poder ofrecer los cargos que van a dar esta estabilidad a quienes puedan y tenga la opción de tomar”, finalizó Arza.

Acompañaron la Asamblea la Directora General de Educación, Romina Faccio; la Secretaria General, Claudia Tejeda; los vocales del CPE, Romina Procoppo y Fabio Sosa; las Directoras de nivel y vocales representantes de las Juntas de Clasificación Inicial, Primaria y Secundaria, entre otros.