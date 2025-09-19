Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: finalizo el curso de “Cocina Básica”

Ricardo Manrique 13 horas ago

El curso gratuito fue llevado adelante por el Municipio de Ingeniero Jacobacci, en conjunto con la Secretaría de Trabajo de Río Negro y UTHGRA en el Centro Comunitario del IPPV.

El Intendente José Mellado, junto a su Gabinete, el capacitador Chef Miguel Ovalle y la Delegada de Trabajo Yaura Abi Saad, encabezaron la entrega de certificados a las y los participantes.

En total, 23 vecinos y vecinas de Jacobacci recibieron su certificado, sumando herramientas que fortalecen tanto la vida cotidiana como sus posibilidades de inserción laboral.

“Hoy tenemos 23 nuevas vecinas y vecinos capacitados. Les va a servir no solo en el hogar, sino también para competir en algún trabajo.” destacó Mellado.

