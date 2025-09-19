Jacobacci: finalizo el curso de “Cocina Básica”

El curso gratuito fue llevado adelante por el Municipio de Ingeniero Jacobacci, en conjunto con la Secretaría de Trabajo de Río Negro y UTHGRA en el Centro Comunitario del IPPV.

El Intendente José Mellado, junto a su Gabinete, el capacitador Chef Miguel Ovalle y la Delegada de Trabajo Yaura Abi Saad, encabezaron la entrega de certificados a las y los participantes.

En total, 23 vecinos y vecinas de Jacobacci recibieron su certificado, sumando herramientas que fortalecen tanto la vida cotidiana como sus posibilidades de inserción laboral.

“Hoy tenemos 23 nuevas vecinas y vecinos capacitados. Les va a servir no solo en el hogar, sino también para competir en algún trabajo.” destacó Mellado.