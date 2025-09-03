Provincia

Rio Negro continúa trabajando en la protección del patrimonio cultural

Ricardo Manrique 9 horas ago

Este miércoles 3 de septiembre la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Secretaría de Cultura de la provincia llevarán adelante una reunión conjunta entre el sector público y privado para la protección, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural rionegrino.

La reunión se llevará adelante en el marco de las actividades que realizan las empresas de la industria de Oil & Gas en el territorio provincial, con el objetivo de establecer un marco de cooperación institucional que permita garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial N° 3041, que declara de interés público la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico.

En este sentido, durante la actividad que se realizará a las 13:30 en el Edificio de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente (Los Sauces y Arrayanes) se firmará un acta de compromiso y colaboración entre la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Cultura. El mismo asegurará la protección del patrimonio en el marco de la expansión de la actividad hidrocarburífera.

La firma de este acta representa un paso significativo hacia la consolidación de una política pública integrada, en la que la responsabilidad ambiental y cultural se asume de manera compartida por todos los actores que intervienen en el uso del territorio.

Next Post

Maquinchao Regionales

Maquinchao fue sede de la primera fecha de la Liga de Newcom Línea Sur

mié Sep 3 , 2025
El pasado sábado 30 de agosto, Maquinchao fue escenario del inicio de una nueva edición de la Liga de Newcom de la Región Sur, que convocó a jugadores y jugadoras en una jornada marcada por la energía, el compañerismo y el deporte. La apertura estuvo a cargo de la Intendenta […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias