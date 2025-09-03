Rio Negro continúa trabajando en la protección del patrimonio cultural

Este miércoles 3 de septiembre la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Secretaría de Cultura de la provincia llevarán adelante una reunión conjunta entre el sector público y privado para la protección, preservación y puesta en valor del patrimonio cultural rionegrino.

La reunión se llevará adelante en el marco de las actividades que realizan las empresas de la industria de Oil & Gas en el territorio provincial, con el objetivo de establecer un marco de cooperación institucional que permita garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial N° 3041, que declara de interés público la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico.

En este sentido, durante la actividad que se realizará a las 13:30 en el Edificio de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente (Los Sauces y Arrayanes) se firmará un acta de compromiso y colaboración entre la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Cultura. El mismo asegurará la protección del patrimonio en el marco de la expansión de la actividad hidrocarburífera.

La firma de este acta representa un paso significativo hacia la consolidación de una política pública integrada, en la que la responsabilidad ambiental y cultural se asume de manera compartida por todos los actores que intervienen en el uso del territorio.