Jacobacci ofrece capacitación gratuita en Cocina Básica

Ricardo Manrique 9 horas ago

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, junto a la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), invitan a participar de una nueva formación gratuita en “Cocina Básica”, abierta a toda la comunidad.

La capacitación se dictará del 15 al 19 de septiembre en el Centro Comunitario del Barrio IPPV, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la empleabilidad y promuevan la inclusión laboral.

Esta propuesta forma parte de un ciclo de formaciones que se replicará en distintas localidades de la Región Sur, ampliando oportunidades de formación y desarrollo para los vecinos y vecinas.

👉 Inscripciones: en la Delegación Zonal de Trabajo (José Ingenieros 897), de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
⚠️ Cupos limitados.

