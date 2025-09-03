Maquinchao Regionales

Maquinchao fue sede de la primera fecha de la Liga de Newcom Línea Sur

Ricardo Manrique 9 horas ago

El pasado sábado 30 de agosto, Maquinchao fue escenario del inicio de una nueva edición de la Liga de Newcom de la Región Sur, que convocó a jugadores y jugadoras en una jornada marcada por la energía, el compañerismo y el deporte.

La apertura estuvo a cargo de la Intendenta Silvana Pérez, quien junto al profesor de Adultos Mayores Mayco Huentenao y el Secretario de Deportes César Catrin, dieron la bienvenida a las categorías +40, +50 y +60.

En esta primera fecha participaron delegaciones de:

  • Valcheta
  • Ramos Mexía
  • Sierra Colorada
  • Los Menucos
  • Ingeniero Jacobacci
  • Maquinchao

La jornada fue un verdadero encuentro de integración y disfrute, que refleja el crecimiento del newcom como disciplina deportiva y recreativa en la región.

El próximo encuentro será el 27 de septiembre en Ingeniero Jacobacci, donde los equipos volverán a encontrarse para seguir compartiendo este gran torneo.

