Maquinchao fue sede de la primera fecha de la Liga de Newcom Línea Sur

El pasado sábado 30 de agosto, Maquinchao fue escenario del inicio de una nueva edición de la Liga de Newcom de la Región Sur, que convocó a jugadores y jugadoras en una jornada marcada por la energía, el compañerismo y el deporte.

La apertura estuvo a cargo de la Intendenta Silvana Pérez, quien junto al profesor de Adultos Mayores Mayco Huentenao y el Secretario de Deportes César Catrin, dieron la bienvenida a las categorías +40, +50 y +60.

En esta primera fecha participaron delegaciones de:

Valcheta

Ramos Mexía

Sierra Colorada

Los Menucos

Ingeniero Jacobacci

Maquinchao

La jornada fue un verdadero encuentro de integración y disfrute, que refleja el crecimiento del newcom como disciplina deportiva y recreativa en la región.

El próximo encuentro será el 27 de septiembre en Ingeniero Jacobacci, donde los equipos volverán a encontrarse para seguir compartiendo este gran torneo.