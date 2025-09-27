La Provincia y la UNRN lanzan una Diplomatura en Patrimonio Cultural

Hasta el 8 de octubre estarán abiertas las inscripciones de la Diplomatura “Patrimonio cultural material e inmaterial rionegrino: sus concepciones, protección y marco legal” dictada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

La instancia de formación surge a partir de la necesidad de establecer y difundir herramientas prácticas, conceptuales y formas legales eficientes para la protección de los bienes patrimoniales, arqueológicos, paleontológicos e históricos de la provincia, que garanticen su preservación y difusión.

Esta propuesta de carácter gratuito está coordinada por la Doctora Martina Morana y la Doctora Solange Fernández Do Rio con la colaboración de la Paleóntologa Rocío Agüero Mendez.

“La importancia de esto radica en la protección del patrimonio cultural que tiene que ver con la paleontología y la arqueología de la provincia, con la puesta en valor de ese patrimonio y a su vez es importante para brindar herramientas para conocerlo, protegerlo y difundirlo”, sostuvo Solange Fernández Do Rio.

El dictado del curso se realizará de manera virtual desde el 20 de octubre al 15 de diciembre de 2025 y del 23 de febrero al 6 de julio de 2026. Para inscribirse, las y los interesados deberán completar el siguiente formulario https://forms.gle/ hdsor4RQYh8KXKaXA

Durante la inscripción se priorizará a residentes rionegrinos que estén involucrados en Museos, Archivos, Centros Culturales, Bibliotecas de índole pública y/o privada, Turismo público y privado, Ambiente público y privado, Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, estudiantes de educación superior y/o universitarios avanzados de diferentes carreras y demás disciplinas afines con un 70% de la carrera.

La Diplomatura estará estructurada en 6 módulos: patrimonio cultural material, protección del patrimonio cultural, jurisdicciones patrimoniales, difusión del patrimonio, el valor agregado del patrimonio cultural y gestión patrimonial.