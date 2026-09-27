Río Negro asiste a los productores afectados en El Manso

En el marco del operativo dispuesto por el gobernador Alberto Weretilneck ante las consecuencias de las intensas lluvias en la Zona Andina, comenzó este sábado el trabajo junto a los productores de El Manso Inferior, con entrega de forraje y un relevamiento de los establecimientos afectados.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo trabaja a través de su delegación en la zona junto a la Comisión de Fomento, el SPLIF y Protección Civil. Durante la jornada comenzó la distribución de alimento para los animales, mientras los equipos técnicos recorren el sector para conocer la situación de cada productor.

El relevamiento continuará durante estos días y permitirá determinar los daños registrados y las necesidades de cada establecimiento para organizar las próximas acciones.

“Estamos llegando a los productores con una primera respuesta y, al mismo tiempo, relevando cada establecimiento para saber qué necesita cada familia”, señaló Juan Carlos Escobar, subsecretario de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo.

Las tareas forman parte del operativo provincial desplegado en El Manso, que mantiene equipos y recursos en la zona ante la evolución de los ríos y las condiciones climáticas.