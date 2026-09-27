La propuesta Pausa Digital abrió las inscripciones para su segunda cohorte de formación, destinada a docentes y otros actores del sistema educativo provincial interesados en reflexionar sobre los desafíos de la cultura digital y el uso crítico, responsable y pedagógico de las tecnologías. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de septiembre.

Recientemente se llevó a cabo el primero de los conversatorios mientras que el segundo se desarrollará el miércoles 30 mediante el canal de Youtube del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (@CanalMinEduRN)

Vanesa Cayuqueo, Integrante del área de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio, informó que el tercer conversatorio tendrá lugar el miércoles 7 de octubre, finalizando con un último encuentro el miércoles 14 de octubre.

“Estos encuentros se llevan a cabo por diferentes especialistas en la temática que desarrollan tanto el alcance normativo como pedagógico de lo que implica Pausa Digital”, señaló.

La apertura de una segunda cohorte da continuidad al trayecto y permite ampliar la participación de docentes y otros actores del sistema educativo provincial, profundizando una línea de trabajo orientada a construir criterios pedagógicos e institucionales frente a los desafíos de la cultura digital.

“El foco está en el uso pedagógico de los celulares a nivel institucional en las escuelas de la provincia de Río Negro también se abordan temáticas como la hiperconectividad, la inteligencia artificial, las culturas digitales” dijo Cayuqueo

Las inscripciones se reciben en el botón Formación Permanente de la página del Ministerio educación.rionegro.gov.ar

También se reciben consultas en el correo: cvirtualesrionegro@gmail.com