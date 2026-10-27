Río Negro paga los sueldos estatales el último día del mes y con aumento

Por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, Río Negro pagará este sábado 31 de octubre, último día del mes, la totalidad de los salarios de la Administración Pública provincial, con un aumento del 4,18%. El pago anticipado garantiza previsibilidad y contribuye a cuidar el poder adquisitivo de miles de familias rionegrinas.

Esta decisión refleja el orden de las cuentas públicas y la administración responsable de los recursos provinciales. Es también una forma concreta de reconocer el trabajo diario de las y los estatales, brindando previsibilidad a sus familias.

Los trabajadores estatales rionegrinos percibirán sus salarios con un aumento del 4,18%. El porcentaje surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

El sábado cobrarán sus sueldos el personal de Salud Pública, incluidas guardias y horas extras; la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

También percibirán sus salarios los docentes, el personal de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios y trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto a los órganos de control.

Río Negro sostiene así su política salarial, con el pago de todos los haberes estatales en una única jornada, brindando certezas a los trabajadores y sus familias a partir de una gestión ordenada de los recursos públicos.