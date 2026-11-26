Las Juntas Evaluadoras de Discapacidad agilizan la atención y amplían su alcance territorial para garantizar respuestas más rápidas y cercanas a las personas con discapacidad. En el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobernador Alberto Weretilneck, durante 2026 ya se emitieron 2.648 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en la provincia.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, se trabaja en el fortalecimiento de las Juntas Evaluadoras, equipos interdisciplinarios responsables de analizar las solicitudes y emitir de manera gratuita el Certificado Único de Discapacidad. Este documento tiene validez en todo el país y permite acceder a los derechos y prestaciones contemplados por la normativa vigente.

Uno de los principales ejes de trabajo es la reorganización de la atención para responder a las localidades con mayor demanda. Actualmente, Viedma cuenta con tres Juntas Evaluadoras que permiten acompañar y descomprimir las solicitudes provenientes de otras ciudades, especialmente de General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. A través de esta modalidad, se busca que las personas puedan acercarse a una junta cercana a su domicilio, presentar la documentación correspondiente, iniciar la gestión y retirarse con un turno de evaluación confirmado.

Al respecto, la referente provincial de juntas evaluadoras, Gisela Alarcón, destacó el impacto de esta estrategia: “En este momento tenemos en Viedma tres juntas evaluadoras que nos permiten dar respuesta al resto de las localidades de la provincia. Eso nos permite agilizar la atención y acompañar especialmente a aquellas localidades que tienen mayor demanda. La idea es poder darle una respuesta a la gente, que ya se vaya con el trámite iniciado, gestionado y con el turno en mano”.

La incorporación de evaluaciones virtuales, habilitadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad, constituye otra herramienta fundamental para ampliar la capacidad de atención. Mediante turnos previamente establecidos, las personas presentan la documentación requerida en la Junta Evaluadora más cercana y luego realizan la evaluación a través de una videollamada por WhatsApp. Esta alternativa permite acercar el servicio, optimizar los recursos disponibles y reducir los tiempos de espera sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

En este sentido, Alarcón resaltó los resultados alcanzados en General Roca, donde se logró estabilizar la atención y avanzar en la resolución de una importante cantidad de solicitudes pendientes. “Teníamos una demora de aproximadamente 500 turnos en marzo de este año y hoy pudimos acomodar esa cantidad de nombres. Actualmente General Roca ya está dando turnos para diciembre, y la verdad es que estamos muy contentos porque fue uno de los objetivos que nos habíamos planteado”, explicó.

Durante 2026, las Juntas Evaluadoras de la provincia emitieron un total de 2.648 Certificados Únicos de Discapacidad, un indicador del volumen de trabajo sostenido por los equipos y de la importancia de continuar fortaleciendo los dispositivos de evaluación. Detrás de cada trámite hay personas y familias que necesitan respuestas concretas, por lo que la mejora de los circuitos administrativos y la ampliación de las modalidades de atención forman parte de las prioridades de gestión.

De cara a 2027, los desafíos estarán puestos en equilibrar la demanda en Bariloche y Cipolletti, avanzar en la creación de nuevas Juntas Evaluadoras en localidades que todavía no cuentan con este servicio y profundizar el despliegue de equipos itinerantes. Entre los objetivos se encuentra concretar una nueva junta en Los Menucos y llegar a localidades más pequeñas y parajes, donde las distancias y las dificultades de traslado pueden convertirse en obstáculos para acceder a una evaluación.

“Queremos generar juntas evaluadoras en los lugares donde todavía no las hay y también llevar juntas itinerantes a aquellas localidades que no tienen posibilidad de acceso. La idea es hacer presencia territorial y garantizar que las personas puedan recibir una respuesta cerca de donde viven”, sostuvo Alarcón.

Las Juntas Evaluadoras de Discapacidad constituyen una herramienta esencial para garantizar derechos y promover la igualdad de oportunidades en toda la provincia. Con equipos interdisciplinarios, nuevas modalidades de evaluación y una política de cercanía que busca llegar a cada localidad, Rio Negro continúa fortaleciendo un Estado presente, que escucha las necesidades de su comunidad y transforma las políticas públicas en respuestas concretas.