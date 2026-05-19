Río Negro aplicó más de 17 mil vacunas en la Semana de las Américas

Con un amplio despliegue territorial en los 36 hospitales públicos y sus centros de salud, Río Negro aplicó y registró más de 17.000 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fortalecer la prevención y ampliar la cobertura inmunológica en toda la comunidad.

Esta campaña tuvo como objetivo central cerrar las brechas de inmunidad y garantizar la protección de todas las generaciones, logrando una participación activa de la comunidad en cada localidad rionegrina.

Durante esta semana de acciones intensivas, la mayor parte de las aplicaciones correspondieron a la vacuna antigripal. No obstante, se fortalecieron también los esquemas de vacunación contra: Neumococo, Hepatitis B y Doble Adultos, entre otras.

La estrategia estuvo especialmente destinada a grupos priorizados, incluyendo a personas adultas, mayores, personas gestantes y adolescentes a partir de los 11 años, quienes se acercaron a los distintos puntos de vacunación habilitados para completar sus esquemas.

El éxito de la campaña refleja el trabajo conjunto del sistema público de salud, que dispuso de operativos locales para facilitar el acceso de los vecinos y vecinas a las dosis obligatorias y gratuitas. Con más de 17 mil dosis registradas, la provincia reafirma su compromiso con la prevención y el control de enfermedades inmunoprevenibles.

La estrategia de este año, alineada con la OPS, subraya que la vacunación es un acto de responsabilidad colectiva. Argentina cuenta con uno de los calendarios más completos de la región, y estas acciones territoriales buscan derribar barreras de acceso.

Como señala la campaña regional, las vacunas han salvado millones de vidas durante décadas y son la herramienta más segura para prevenir brotes de enfermedades que se creían controladas.

Se recuerda a la población que, además de este evento especial, todos los centros de salud de la provincia mantienen la atención habitual para completar esquemas de todas las edades.