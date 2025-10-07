Provincia

Siete CET rionegrinos avanzan en las Olimpiadas de Educación Técnica

Ricardo Manrique 21 horas ago

Centros de Educación Técnica de diferentes localidades de Río Negro participarán, entre octubre y noviembre, en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025.

Durante junio, 21 escuelas técnicas de Río Negro tuvieron una participación activa en este evento en el que estudiantes de 6° año se enfrentaron al desafío de resolver situaciones problemáticas o desarrollar proyectos productivos que requieren la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación técnica.

Los equipos trabajaron en la resolución de consignas específicas para cada especialidad, definidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Finalizada esta etapa, se llevó a cabo una instancia de selección conjunta entre cada jurisdicción y el INET para determinar los equipos representantes regiones del país en la etapa nacional.

La misma se llevará a cabo en Oncativo, Córdoba para la especialidad Producción Agropecuaria, y en la sede del INET en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el resto de las especialidades.

Las instituciones seleccionadas para representar a Río Negro son:

-CET N°16 de Cinco Saltos – Especialidad: Electrónica

-CET N°5 de Cinco Saltos – Especialidad: Química

-CET N°9 de Cipolletti – Especialidad: Electricidad

-CET N°13 de Choele Choel – Especialidad: Alimentos

-CET N°6 de Viedma – Especialidad: Electromecánica

-CET N°26 de Ingeniero Jacobacci – Especialidad: Producción Agropecuaria

-CET N°20 de Lamarque – Especialidad: Construcciones

Este tipo de instancias no solo fortalecen la formación técnico-profesional, sino que también promueven el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la innovación entre los estudiantes.

