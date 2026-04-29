Salud impulsa formación en enfermería con un programa de profesionalización

El Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha oficialmente el Programa de Profesionalización para Agentes de Salud (PROPAS), una política pública estratégica que busca reconocer y potenciar el rol estratégico de la enfermería en el sistema sanitario provincial.

El acto de apertura fue encabezado por la Secretaría de Salud, Marina Deorsola, y la Subsecretaria de Cuidados Enfermeros, Silvia Heckel. Esta iniciativa, que enmarca la Tecnicatura Superior en Enfermería, inicia su cohorte 2026 con 90 estudiantes inscriptos distribuidos en 19 nodos y extensiones áulicas en todo el territorio.

Al respecto, la Subsecretaria Heckel destacó que este programa representa un hito fundamental para quienes ya desempeñan tareas de cuidado en el sistema. “Es un momento muy particular para la enfermería, pero fundamentalmente para los agentes de salud que cumplen funciones asociadas, como agentes sanitarios, operadores de salud mental y cuidadores de ancianos que ya vienen realizando una práctica”.

En ese sentido, la funcionaria subrayó el valor legal de esta formación, al indicar: “Hoy, con este programa, tienen la posibilidad de validar esas prácticas y acercar su ejercicio a un marco legal específico, que es el del ejercicio del cuidado profesional vinculado a la enfermería”.

Uno de los pilares del PROPAS es su expansión territorial. Gracias a una modalidad híbrida que combina el soporte virtual a través de los campus de la Escuela de Salud Rionegrina (ESAR) y la Escuela Superior de Enfermería (ESE) con prácticas situadas, el programa llega a las zonas más alejadas.

“Es muy importante porque llega a personas que están en parajes o en CAPS rurales, especialmente en la Región Sur, permitiéndoles acceder a la formación en sus propias comunidades”, detalló Heckel.