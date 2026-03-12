ARSA refuerza los trabajos en El Cuy, Aguada de Guerra y Cerro Policía

Bajo un esquema de trabajo permanente, los equipos de Aguas Rionegrinas concretaron nuevas intervenciones en El Cuy, Aguada de Guerra y Cerro Policía, con trabajos que incluyeron la limpieza y mantenimiento integral de plantas de ósmosis, que permiten sostener la calidad del proceso de filtrado y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

De esta manera, trabajadores de Aguas Rionegrinas llevaron adelante la limpieza y el mantenimiento integral de las plantas de ósmosis inversa en El Cuy y Aguada de Guerra.

Asimismo, en la localidad de Cerro Policía, se completaron trabajos preventivos en la red de distribución. Las maniobras incluyeron el reemplazo de válvulas en los tanques de reserva locales.

Días atrás Aguas Rionegrinas estuvo en Mencué, donde se realizaron tareas de toma de muestras para el análisis físico-químico y bacteriológico del agua proveniente de una nueva perforación. Este paso es fundamental para garantizar la aptitud del recurso antes de su incorporación definitiva a la red.

Cabe señalar que estas acciones forman parte del plan estratégico que el Gobierno de Río Negro ejecuta de manera articulada a través de Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Dirección de Comisiones de Fomento, con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica en cada rincón de la provincia.