Reunión de trabajo sobre Turismo Activo en Ñorquinco

El Ejecutivo Municipal mantuvo un encuentro con el referente de Turismo Activo, Esteban Bruccino, con el objetivo de avanzar en la organización y fortalecimiento de la actividad turística en la localidad.

Durante la reunión, se trabajó especialmente sobre la Ordenanza de Habilitación y la definición de los seguros necesarios para la realización de las diferentes propuestas turísticas. Además, se hizo entrega de material informativo y herramientas de trabajo a las agentes del área municipal, con el fin de consolidar y profesionalizar el sector.

Otro de los ejes de la agenda fue la búsqueda de alternativas para el regreso de La Trocha, analizando opciones como bicivías, trekking y trashumancia, todas vinculadas al aprovechamiento sustentable del entorno natural y cultural.

Finalmente, se destacó la importancia de la recopilación de datos históricos del departamento de Ñorquinco como insumo clave para el diseño de propuestas que potencien el turismo local y fortalezcan la identidad regional.