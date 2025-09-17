Ñorquincó Regionales

Reunión de trabajo sobre Turismo Activo en Ñorquinco

Ricardo Manrique 7 horas ago

El Ejecutivo Municipal mantuvo un encuentro con el referente de Turismo Activo, Esteban Bruccino, con el objetivo de avanzar en la organización y fortalecimiento de la actividad turística en la localidad.

Durante la reunión, se trabajó especialmente sobre la Ordenanza de Habilitación y la definición de los seguros necesarios para la realización de las diferentes propuestas turísticas. Además, se hizo entrega de material informativo y herramientas de trabajo a las agentes del área municipal, con el fin de consolidar y profesionalizar el sector.

Otro de los ejes de la agenda fue la búsqueda de alternativas para el regreso de La Trocha, analizando opciones como bicivías, trekking y trashumancia, todas vinculadas al aprovechamiento sustentable del entorno natural y cultural.

Finalmente, se destacó la importancia de la recopilación de datos históricos del departamento de Ñorquinco como insumo clave para el diseño de propuestas que potencien el turismo local y fortalezcan la identidad regional.

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias