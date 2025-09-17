Jacobacci: “Vecinos destacados” recibieron su reconocimiento

Cinco fueron los vecinos y vecinas destacadas por el Municipio Jacobacci, en el marco de la celebración por el 109° Aniversario de la ciudad.

El Municipio distinguió a vecinos y vecinas que, a través de su labor, compromiso y ejemplo de vida, contribuyen al desarrollo social, cultural y productivo de nuestra comunidad.

“Vecinos y Vecinas Destacadas” son

▪︎ Nazario Antonio “Coco” Chameli, se lo reconoce por el aporte que su dedicación y tarea como productor ganadero y comerciante.

▪︎ Mario “Pachino” Batalla, por la iniciativa del Locro Solidario, en los que durante ya ocho años promueve la empatía y la participación comunitaria.

▪︎ Albina “Malvina” Escobar, joven artesana y docente del Telar Mapuche, por transmitir y preservar el legado de los pueblos originarios.

▪︎ María Caril, su historia de superación personal y su rol como productora ganadera, aportan al fortalecimiento de la mujer rural.

▪︎ Angélica Soleto de Buganem, primera odontóloga especializada de la Región Sur y primera profesora de Educación Física de la secundaria, por su trayectoria profesional y aporte al bienestar de la comunidad.

“Las comunidades se fortalecen con hombres y mujeres que aportan lo mejor de si mismos, y cuyas experiencias individuales y colectivas contribuyen a constituir la historia de un pueblo”.