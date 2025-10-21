Rescate en la zona rural de Ñorquinco

En pasado lunes, personal del Hospital de Ñorquinco y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizaron un importante operativo de rescate en la zona de Pico Quemado, un paraje ubicado a unos 60 kilómetros de la localidad.

El equipo de salud y bomberos trabajó de manera coordinada para llegar hasta el lugar, donde brindaron las primeras atenciones a un hombre de aproximadamente 50 años que había sufrido un accidente, presentando múltiples fracturas óseas, principalmente en la zona de la cadera.

Tras la evaluación del cuadro, el personal médico decidió derivarlo de manera directa al Hospital de San Carlos de Bariloche para su atención especializada. Gracias al correcto trabajo de inmovilización realizado en el sitio, se garantizó un traslado seguro a lo largo de más de tres horas de viaje.

Desde el Hospital de Ñorquinco se destacó la labor conjunta del personal de salud y de los bomberos voluntarios, valorando su compromiso, profesionalismo y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en zonas rurales de difícil acceso.