Comallo Noticia del día Regionales

Región Sur: Con más de 1500 inscriptos comenzó curso de Minería

Ricardo Manrique 2 días ago

En el marco de las acciones impulsadas por la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) gestionada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la Secretaría de Minería, dio inicio al curso virtual “Introducción a la Minería”, una propuesta formativa orientada a fortalecer el conocimiento y las capacidades laborales vinculadas a la actividad en la provincia.

El lanzamiento se realizó este martes en Comallo, con la presencia del Intendente Raúl Hermosilla, la Subsecretaria de Capacitación y Empleo, Eliana Schutt, y el capacitador Sergio Goldemberg, quienes destacaron la relevancia de esta iniciativa para ampliar las oportunidades laborales en una región estratégica para el crecimiento productivo de Río Negro.

La capacitación está destinada a participantes de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, Los Menucos, Sierra Grande y Comallo, y cuenta con más de 1.500 personas inscriptas, un número que refleja el gran interés por incorporarse a una industria que combina conocimiento técnico, sostenibilidad y desarrollo local.

“Nos llena de orgullo ver a más de 1.500 rionegrinos y rionegrinas formándose en un sector con tanto potencial para el futuro de la provincia. La minería responsable necesita de personas capacitadas, y nuestro compromiso es acompañar ese camino con formación de calidad, trabajo digno y oportunidades reales para cada comunidad”, expresó la Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez.

Desde la cartera laboral se subrayó que este tipo de programas son fundamentales para garantizar que el progreso minero se traduzca en empleo calificado, genuino y rionegrino, en línea con las políticas públicas provinciales que promueven la formación permanente y el fortalecimiento de las competencias laborales.

Next Post

Provincia

IPROSS reitera la advertencia sobre fraudes digitales

mar Oct 21 , 2025
El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) advierte a sus afiliadas y afiliados sobre intentos de estafa virtual que se realizan utilizando la imagen institucional de la Obra Social. Desde la última semana se detectaron nuevos casos en los que delincuentes se hacen pasar por representantes del IPROSS para […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias