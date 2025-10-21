Región Sur: Con más de 1500 inscriptos comenzó curso de Minería

En el marco de las acciones impulsadas por la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) gestionada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la Secretaría de Minería, dio inicio al curso virtual “Introducción a la Minería”, una propuesta formativa orientada a fortalecer el conocimiento y las capacidades laborales vinculadas a la actividad en la provincia.

El lanzamiento se realizó este martes en Comallo, con la presencia del Intendente Raúl Hermosilla, la Subsecretaria de Capacitación y Empleo, Eliana Schutt, y el capacitador Sergio Goldemberg, quienes destacaron la relevancia de esta iniciativa para ampliar las oportunidades laborales en una región estratégica para el crecimiento productivo de Río Negro.

La capacitación está destinada a participantes de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, Los Menucos, Sierra Grande y Comallo, y cuenta con más de 1.500 personas inscriptas, un número que refleja el gran interés por incorporarse a una industria que combina conocimiento técnico, sostenibilidad y desarrollo local.

“Nos llena de orgullo ver a más de 1.500 rionegrinos y rionegrinas formándose en un sector con tanto potencial para el futuro de la provincia. La minería responsable necesita de personas capacitadas, y nuestro compromiso es acompañar ese camino con formación de calidad, trabajo digno y oportunidades reales para cada comunidad”, expresó la Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez.

Desde la cartera laboral se subrayó que este tipo de programas son fundamentales para garantizar que el progreso minero se traduzca en empleo calificado, genuino y rionegrino, en línea con las políticas públicas provinciales que promueven la formación permanente y el fortalecimiento de las competencias laborales.