Vialidad Rionegrina continúa con el repaso de rutas y caminos vecinales en la Región Sur

El Gobierno de Río Negro continúa desplegando un fuerte operativo en distintos puntos de la provincia para garantizar la conectividad terrestre tras las tormentas de la última semana. A través del trabajo sostenido de Vialidad Rionegrina, se interviene sobre las Rutas Provinciales 6, 67 y caminos vecinales, con el objetivo de restablecer la circulación y acompañar a las comunidades afectadas.

Gracias a estas tareas, seis familias de la zona de Pilahue que habían quedado aisladas ya pudieron volver a estar conectadas. Este avance es el resultado del esfuerzo diario de los equipos viales que trabajan para dar respuestas a los vecinos que transitan y puedan acceder a servicios esenciales.

Además de la recuperación de caminos, se mantiene la asistencia directa a los pobladores. En la zona de Corralito, personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina continúa colaborando con un camión en la provisión de agua, una ayuda clave para las familias que aún atraviesan dificultades tras el temporal.

El operativo es llevado adelante por la Delegación VI de Bariloche y la Subdelegación de El Bolsón, con personal y equipamiento propio del organismo. Los trabajos se concentran en los tramos más dañados, apuntando a consolidar nuevamente la traza, con intervenciones en el sector conocido como “La Angostura”, antes del ingreso a Río Chico; en el área del camping “La Pasadita”, entre Río Chico y Mamuel Choique; en Río Chico Abajo y en el kilómetro 30 en dirección a Mamuel Choique.

Desde Vialidad Rionegrina se destaca especialmente el compromiso y la vocación de servicio de los trabajadores viales, que no solo reparan caminos, sino que también asisten a las comunidades aisladas y acompañan a los vecinos en momentos difíciles. Seguimos trabajando para restablecer la conectividad y estar cerca de cada rionegrino y rionegrina.