Jacobacci: ISP Group suma TV Digital para usuarios de fibra óptica

ISP Group continúa ampliando sus servicios y presenta su propuesta de TV Digital, disponible para todos los usuarios que ya cuentan con fibra óptica en Jacobacci.

La plataforma ofrece una experiencia renovada para disfrutar del mejor entretenimiento en el hogar, con más de 190 canales en vivo, además de series y películas para ver en cualquier momento.

El servicio incluye contenido On Demand, que permite pausar y retroceder la programación hasta 24 horas, brindando mayor comodidad y control al usuario.

También los canales provinciales como Canal 10 y 7 de Neuquén.

En cuanto a los valores, el abono base tiene un costo de $12.900 mensuales, e incluye el paquete básico junto a señales premium como HBO y Universal. Actualmente, se encuentra vigente una promoción especial con 50% de descuento durante los primeros 6 meses.

Para quienes deseen sumar contenido deportivo, el paquete de fútbol puede contratarse de manera adicional por $9.900 mensuales.

Además, ISP Group dispone de TV Box en comodato, con un costo de $5.000 por mes. Estos dispositivos son convertidores homologados que permiten adaptar el servicio a televisores más antiguos, garantizando el acceso a la TV Digital sin necesidad de cambiar de equipo.

De esta manera, la empresa continúa apostando a mejorar la calidad del servicio y brindar más opciones de entretenimiento a sus usuarios en Jacobacci.

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