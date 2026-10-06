“Relatar el juego”: la Universidad Nacional de Río Negro dictará un curso de Relato Deportivo

La Universidad Nacional de Río Negro dictará el curso gratuito “Relatar el juego: Formación Profesional en Relatoría Deportiva”, una propuesta de 60 horas impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Deporte, para brindar herramientas teóricas y prácticas destinadas a la narración y cobertura de acontecimientos deportivos.

La formación incluirá simulaciones y transmisiones en vivo como parte de las herramientas prácticas para el desarrollo de la relatoría deportiva. Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción hasta el 9 de octubre completando el formulario digital en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWklDElANWm97675PixM4kPhFylHVQ6VNqVX78Stno5_2vwQ/viewform

La propuesta llega a través del Centro de Formación Profesional de la Sede Atlántica y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, en articulación directa con la Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo.

La capacitación estará a cargo de Facundo Herrera y contará con una carga horaria total de 60 horas. Se dictará de manera presencial en el Campus de la Sede Atlántica de la UNRN (Viedma), con clases teóricas y talleres los días lunes de octubre y noviembre de 15 a 17.30.

Durante el trayecto se trabajarán contenidos centrales como:

Oralidad y recursos expresivos: técnica vocal, dicción y lenguaje deportivo.

Construcción narrativa: ritmo, tiempos, lectura del juego e improvisación en vivo.

La propuesta pedagógica combina el trabajo en aula, prácticas en estudios de radio y simulaciones de transmisión. Además, contempla prácticas grupales los fines de semana con cobertura y relato en directo de partidos de futsal LRF / AFA.

La actividad es totalmente gratuita: para obtener más información las personas interesadas pueden ingresar en la web oficial de la UNRN: https://www.unrn.edu.ar/eventos/Relatar-el-juego-3443