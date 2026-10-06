Nuevo hito del VMOS: las monoboyas ya están en Río Negro

Las dos monoboyas del VMOS arribaron al Puerto de San Antonio Este desde Emiratos Árabes Unidos. Serán instaladas frente a Punta Colorada y forman parte del sistema que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta al mundo desde Río Negro. El Gobernador Alberto Weretilneck destacó esta recepción como un hecho histórico para Río Negro y el inicio de un nuevo capítulo energético para la provincia.

“Hoy Río Negro da otro paso histórico. La llegada de estas monoboyas muestra que aquello que durante años planificamos ya está ocurriendo. Vaca Muerta tendrá una salida al mundo desde nuestras costas y nuestra provincia será protagonista de una nueva etapa energética para la Argentina”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

La llegada representa un nuevo hito para Vaca Muerta Oil Sur y otro paso concreto en la transformación productiva que atraviesa la provincia. La infraestructura permitirá conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales a través de la costa rionegrina, consolidando a Punta Colorada como un punto estratégico del nuevo mapa energético y exportador argentino.

“Esto no sucede por casualidad. Río Negro se preparó, generó previsibilidad y tomó decisiones para que las grandes inversiones se traduzcan en infraestructura, trabajo y nuevas oportunidades. Estamos construyendo una provincia con más protagonismo y preparada para las próximas décadas”, agregó el Mandatario.

Una obra que ya se ve en las costas rionegrinas

La llegada de las monoboyas se integra con los distintos frentes que avanzan en Punta Colorada. En los últimos meses se desplegaron cadenas y anclas para el sistema de fondeo, arribaron 721 caños destinados al ducto submarino y comenzaron los trabajos de construcción y soldadura de la infraestructura offshore.

En paralelo, el Gobierno de Río Negro también mantiene tareas de fiscalización ambiental y técnica sobre las obras, como las inspecciones al buque Seminole, donde se realizan trabajos vinculados con la soldadura y el tendido de la cañería submarina frente a Punta Colorada.

El avance simultáneo de la terminal, el ducto submarino y el sistema de monoboyas empieza a completar una infraestructura de escala internacional que cambia el lugar de Río Negro dentro del mapa energético: la producción de Vaca Muerta ya no tendrá solamente a la provincia como territorio de paso, sino como plataforma de salida hacia el mundo.