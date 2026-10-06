Recuperan en Ruta 6 un auto con pedido de secuestro vigente

Efectivos de seguridad vial secuestraron este domingo un automóvil Volkswagen Vento sobre la Ruta Provincial 6 en General Roca. El hecho se produjo luego de constatar que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo emitido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se desencadenó tras una alerta desde la zona de Casa de Piedra donde un vehículo se había retirado de una gomería sin abonar el servicio prestado. De inmediato, se montó un operativo de búsqueda sobre la traza de la ruta.



Las patrullas interceptaron el rodado a la altura de la Planta Termoeléctrica. Al solicitar la documentación al conductor, de 22 años y domiciliado en Olavarría, el personal policial constató irregularidades en la cédula del automotor.

Tras verificar la patente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro solicitado en septiembre por la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata.



Atento al hallazgo, se dio inmediata intervención a la fiscal de turno quien ordenó el secuestro preventivo del automóvil y la notificación de la imputación por el delito de encubrimiento al conductor.