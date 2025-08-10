Empresa Las Grutas contrató choferes egresados de una capacitación provincial

Luego de finalizar la capacitación en manejo de vehículos de transporte de pasajeros, impulsada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, la Unión Tranviarios Automotor y la empresa Las Grutas, un grupo de egresados fue incorporado a la firma, en una acción que destaca la importancia de vincular la formación con oportunidades reales de inserción laboral.

Esta capacitación, que dejó óptimos resultados en materia de contratación de personal, formó parte de las políticas activas que impulsa la Secretaría de Trabajo, a través de la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales,

De esta manera, y tras culminar la capacitación teórico-práctica que se extendió por más de dos meses, un grupo de egresados fue contratado por la empresa La Grutas S.A.

Este logro es resultado de una destacada tarea mancomunada entre el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Secretaría de Transporte.

Además es un hito en materia de igualdad de oportunidades: entre los nuevos choferes se encuentra Alejandra Navarrete, la primera mujer en incorporarse como conductora en la historia de la empresa Las Grutas.

La experiencia refleja el impacto positivo de las políticas públicas de empleabilidad impulsadas por la Provincia, que logran articular esfuerzos del sector estatal, gremial y privado para dar respuestas concretas a las demandas del mundo laboral. Entre las herramientas con las que cuenta la Secretaría de Trabajo para acompañar estos procesos se destacan los espacios de formación y el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), que permiten tender puentes efectivos hacia el trabajo registrado.

El Servicio de Empleo Rionegrino

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) es una plataforma digital creada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro para conectar a quienes buscan empleo con las empresas que necesitan contratar. Concentra una completa base de datos de perfiles laborales, incluyendo las capacitaciones y certificaciones de cada persona registrada. Su objetivo principal es facilitar el acceso al empleo, especialmente el primer empleo para los jóvenes, y promover la contratación de mano de obra local.

Se accede al SER a través de la web de la Secretaría de Trabajo: https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser

La Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales

La URDCL es un espacio estratégico creado por el Gobierno de Río Negro a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, en el marco de leyes provinciales vigentes. Su propósito principal es fortalecer el vínculo entre la formación y el mundo del trabajo.

Está conformada por representantes de la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Educación, a través del Consejo Provincial de Educación, quienes en conjunto diseñan un Plan de Formación Continua ajustado a las necesidades del mercado laboral y de los sindicatos.