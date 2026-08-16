Dina Huapi: secuestraron un camión buscado desde 2016

Un operativo preventivo desarrollado en Dina Huapi permitió detectar distintas irregularidades durante controles vehiculares y de micros de larga distancia, con el secuestro de un camión Volvo que registraba un pedido judicial vigente desde 2016 y de una Toyota Hilux que circulaba con chapas “truchas”.

El dispositivo fue desplegado de manera conjunta por el Departamento Sustracción Automotores, el Departamento Toxicomanía, el Destacamento Seguridad Vial Dina Huapi y la Sección Canes Bariloche, con controles sobre vehículos particulares, transporte de cargas y micros de larga distancia.

Uno de los principales resultados se produjo cuando los efectivos identificaron un camión Volvo y, tras realizar las consultas correspondientes en los sistemas, constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente desde 2016. Ante esta situación, se procedió a su secuestro y se dio intervención a la autoridad judicial competente.

El vehículo trasladaba un semirremolque que también fue sometido al control. En este caso, se constató la falta de documentación exigible, por lo que se dispuso su retención preventiva hasta tanto se regularice la situación correspondiente.

En otro de los controles, los efectivos detectaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba con chapas patentes que no se correspondían con su dominio registral. Frente a esta irregularidad, se procedió al secuestro preventivo y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que impartió las directivas correspondientes.

El procedimiento permitió además fortalecer los controles sobre las principales vías de circulación de la zona. La intervención del Departamento Sustracción Automotores aportó herramientas específicas para verificar vehículos y documentación, mientras que Seguridad Vial Dina Huapi reforzó el despliegue territorial.

A su vez, Toxicomanía y la Sección Canes Bariloche participaron con personal especializado, ampliando la capacidad preventiva del dispositivo mediante controles destinados a detectar posibles situaciones vinculadas con el transporte de sustancias prohibidas.

El despliegue conjunto permitió concretar dos secuestros preventivos y una retención, a partir de controles y consultas realizadas en el lugar.