Aves de Río Negro: conservación, monitoreo y trabajo en territorio

En el Día Nacional del Ave, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático pone en valor la diversidad de especies que habitan y visitan el territorio provincial, reafirmando el trabajo sostenido que se realiza para conocerlas, monitorearlas y conservar los ambientes que necesitan para vivir.

Río Negro cuenta con una importante diversidad de aves residentes y migratorias, distribuidas en ambientes que van desde la cordillera hasta el mar. Su conservación forma parte de una política ambiental que combina presencia territorial, monitoreo, investigación, educación ambiental y protección de las áreas naturales donde estas especies encuentran refugio, alimento y sitios de reproducción.

En este trabajo, los Guardas Ambientales cumplen un rol central a través de tareas de control, observación, registro de fauna, monitoreo y sensibilización. Su presencia permite generar información sobre las especies y detectar situaciones que requieran intervención, además de acompañar acciones de rescate, rehabilitación y regreso de fauna silvestre a su ambiente natural.

Durante este año se realizaron distintos relevamientos de aves en el territorio provincial. Entre ellos se encuentra el censo de choiques en la Meseta de Somuncurá, desarrollado junto a instituciones y organizaciones especializadas para conocer el estado de la población y aportar información para su conservación. También continúan los monitoreos de aves costeras y marinas en el marco de las acciones de conservación del Corredor de los Cinco Grandes.

A estas tareas se suma el acompañamiento de los equipos ambientales en procesos de rescate, rehabilitación y liberación de cóndores andinos, una especie emblemática de la biodiversidad rionegrina. Estas acciones requieren coordinación entre organismos, especialistas y organizaciones, además del seguimiento en territorio para favorecer el regreso de los ejemplares a su ambiente natural.

El conocimiento también es una herramienta de conservación. En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático cuenta con el libro “Aves de la provincia de Río Negro”, una publicación destinada a difundir la riqueza aviar de la provincia y acercar a la comunidad información sobre sus especies y los ambientes que habitan. La herramienta busca promover el reconocimiento y la valoración de la biodiversidad, tanto entre residentes como entre quienes visitan la provincia.

“Cada relevamiento, cada monitoreo y cada acción de conservación nos permite conocer mejor nuestra biodiversidad y tomar mejores decisiones para protegerla. Tenemos una provincia con ambientes únicos y una enorme riqueza de especies, y desde la gestión ambiental trabajamos para que ese patrimonio natural siga estando presente en Río Negro”, destacó la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.