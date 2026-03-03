Los Menucos:Trabajo conjunto para fortalecer el handball en la Región Sur

En la localidad de Los Menucos se reunieron los secretarios de deporte y responsables del handball, para abordar distintos temas de la agenda deportiva vinculada al handball de la Región Sur.

Durante el encuentro se trataron aspectos relacionados con la disciplina, el calendario de competencias provinciales y nacionales, la conformación de los cuerpos técnicos de las diferentes categorías, así como también el inicio y cierre de la Liga de la Línea Sur.

Participaron de la reunión los secretarios de Deportes de Sierra Colorada y Los Menucos, junto a encargados y entrenadores de Ingeniero Jacobacci, Ramos Mexía y Maquinchao.

De esta manera, se continúa trabajando de forma conjunta para fortalecer el crecimiento del deporte tanto a nivel local como regional, promoviendo la participación, la organización y el desarrollo de los deportistas de la Región Sur.