Ramos Mexía: Se realizó una capacitación sobre fortalecimiento institucional

Personal municipal y representantes de distintas instituciones de Ramos Mexía participaron de la capacitación “Fortalecimiento Institucional”, una propuesta impulsada por el IPAP Río Negro que busca brindar herramientas para mejorar la gestión y el trabajo articulado en la comunidad.

La jornada se desarrollo en el Punto Digital de Ramos Mexía, donde los participantes acceden a conocimientos y herramientas orientados a fortalecer las capacidades institucionales, optimizar procesos de trabajo y promover una labor más efectiva.

El encuentro también genera un espacio de intercambio entre quienes forman parte de las distintas instituciones locales, permitiendo compartir experiencias y abordar herramientas que pueden contribuir al desarrollo de las tareas cotidianas.

La capacitación forma parte de las propuestas de formación impulsadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro, con el objetivo de acompañar el fortalecimiento de las instituciones y mejorar sus capacidades de gestión.

Desde la localidad destacaron la importancia de generar estos espacios de aprendizaje y formación, que permiten incorporar nuevos conocimientos y favorecer una mayor articulación entre las instituciones de Ramos Mexía.