Pilcaniyeu Regionales

Pilcaniyeu: Invitación al “Club de Día” para adultos mayores

Ricardo Manrique 9 horas ago

La intendenta Daniela Cornejo, junto a todo el equipo municipal, invita a los adultos mayores de nuestra comunidad a sumarse al Centro de Actividades Municipal “Club de Día”, un espacio pensado para compartir, aprender y disfrutar en compañía.

Bajo la coordinación de Nati Espejo, se desarrollan propuestas recreativas y de acompañamiento que buscan fortalecer el encuentro y el bienestar de nuestros adultos mayores.

👉 Talleres confirmados:

  • Peluquería y cosmetología
  • Pastelería
  • Manicuria
  • Memorias en movimiento

📍 El “Club de Día” funciona de lunes a viernes en las instalaciones de la Parroquia María Auxiliadora (frente a Telefónica).

📞 Para consultas podés comunicarte con Nati Espejo al 2945-910095.

Los y las esperamos con los brazos abiertos para seguir construyendo juntos un espacio de encuentro, cuidado y alegría.

Next Post

Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexia: Ronda sanitaria y prevención para la comunidad rural

mar Sep 23 , 2025
El pasado viernes, integrantes de los servicios de Atención Primaria de la Salud (APS) de Ramos Mexía, junto a los equipos de enfermería y odontología, llevaron adelante una ronda sanitaria en Caita Co. Durante la jornada se desarrollaron distintas acciones orientadas a la prevención y el cuidado de la salud: […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias