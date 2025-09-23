Pilcaniyeu: Invitación al “Club de Día” para adultos mayores

La intendenta Daniela Cornejo, junto a todo el equipo municipal, invita a los adultos mayores de nuestra comunidad a sumarse al Centro de Actividades Municipal “Club de Día”, un espacio pensado para compartir, aprender y disfrutar en compañía.

Bajo la coordinación de Nati Espejo, se desarrollan propuestas recreativas y de acompañamiento que buscan fortalecer el encuentro y el bienestar de nuestros adultos mayores.

👉 Talleres confirmados:

Peluquería y cosmetología

Pastelería

Manicuria

Memorias en movimiento

📍 El “Club de Día” funciona de lunes a viernes en las instalaciones de la Parroquia María Auxiliadora (frente a Telefónica).

📞 Para consultas podés comunicarte con Nati Espejo al 2945-910095.

Los y las esperamos con los brazos abiertos para seguir construyendo juntos un espacio de encuentro, cuidado y alegría.