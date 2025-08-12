Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexia: Gran celebración del Día de las Infancias

Ricardo Manrique 3 horas ago

Este domingo se llevó a cabo la celebración del Día de las Infancias, con una gran concurrencia de niños y niñas junto a sus familias, quienes se acercaron para vivir una jornada colmada de alegría, juegos y momentos compartidos.

La propuesta fue organizada por las diferentes áreas de la Municipalidad —Deporte, Cultura, Turismo y el Concejo Deliberante—, que prepararon una tarde llena de actividades recreativas. Entre las más divertidas se destacaron la tradicional soga o tirada de la cinchada, y distintos juegos grupales que despertaron risas y entusiasmo en chicos y grandes.

Cada niño, niña y bebé recibió un regalo, y además se realizaron sorteos de atractivos premios como bicicletas, pelotas y monopatines.

El encuentro también tuvo un momento muy especial para compartir en familia: todos disfrutaron de un delicioso chocolate caliente acompañado de facturas y tortas, en un ambiente festivo y comunitario que fortaleció los lazos entre vecinos.

