Festejo del Día de las Infancias en Pilcaniyeu

El pasado domingo 10 de agosto, el Polideportivo Municipal se llenó de risas, colores y alegría para celebrar el Día de las Infancias.

Niños, niñas y familias de Pilcaniyeu y la zona disfrutaron de una tarde repleta de juegos, concursos, música, sorteos de bicicletas, una rica merienda y muchas sorpresas más.

La Municipalidad destinó una inversión de $6.510.214,93 para que cada detalle estuviera pensado especialmente para ellos, creando un espacio donde compartir momentos únicos en comunidad.

La Intendenta Daniela Cornejo y todo el equipo municipal agradecen profundamente a quienes aportaron su tiempo, manos y corazón para hacer posible esta gran fiesta, así como a cada vecino que se sumó para vivir juntos esta hermosa jornada.