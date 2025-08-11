Noticia del día Pilcaniyeu Regionales

Festejo del Día de las Infancias en Pilcaniyeu

Ricardo Manrique 14 minutos ago

El pasado domingo 10 de agosto, el Polideportivo Municipal se llenó de risas, colores y alegría para celebrar el Día de las Infancias.

Niños, niñas y familias de Pilcaniyeu y la zona disfrutaron de una tarde repleta de juegos, concursos, música, sorteos de bicicletas, una rica merienda y muchas sorpresas más.

La Municipalidad destinó una inversión de $6.510.214,93 para que cada detalle estuviera pensado especialmente para ellos, creando un espacio donde compartir momentos únicos en comunidad.

La Intendenta Daniela Cornejo y todo el equipo municipal agradecen profundamente a quienes aportaron su tiempo, manos y corazón para hacer posible esta gran fiesta, así como a cada vecino que se sumó para vivir juntos esta hermosa jornada.

