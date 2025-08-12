Región Sur: Se licitarán dos obras de ampliación de red gas para Maquinchao y Ramos Mexía

El Gobierno de Río Negro licitará dos obras de ampliación de red gas el 15 de septiembre para que un total de 208 familias de Maquinchao y 131 de Ramos Mexía tengan el servicio esencial. Estos trabajos forman parte del Programa Gas Rionegrino, que con fondos provinciales hace posible un servicio seguro y que mejoren su calidad de vida más hogares de la provincia.

De esta manera, la obra de extensión de red de gas para Maquinchao alcanzará a 208 familias beneficiarias, con un presupuesto oficial de $376.900.185 y contará con un plazo de obra estimado de 120 días a partir de la firma del contrato.

Por otra parte, en Ramos Mexía serán 131 las familias beneficiarias para poder acceder a este servicio esencial. En este sentido, desde la Provincia se prevé un presupuesto oficial de $351.919.787 con un plazo de obra de 90 días.

Estas obras se enmarcan dentro del Programa Gas Rionegrino que benefició a más de 5.600 familias en los últimos dieciocho meses.

En este marco, desde el Gobierno de Río Negro se destinará una inversión de $728.819.972 con recursos propios, con el objetivo de continuar la ampliación de servicios que impacten de manera directa en el bienestar de las y los rionegrinos.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir pliegos pueden hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, ubicado en calle Buenos Aires 4 de Viedma; al teléfono 0800-222-3295; al e-mail: cfazzio@obraspublicas. rionegro.gov.ar o ingresar a la web de la licitaciones y compras:

https:// obrasyserviciospublicos. rionegro.gov.ar/compras-y- licitaciones