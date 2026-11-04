Ramos Mexía fue sede del acto de colación 2026 del IPA

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En Ramos Mexía se realizó el acto de colación 2026 del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en el que recibieron sus títulos estudiantes de esa localidad y de Sierra Colorada y Valcheta.

Durante la ceremonia se reconoció a los egresados de distintas carreras de formación superior, orientadas a la gestión pública, la intervención territorial y áreas específicas de la administración y los servicios.

Las tecnicaturas que integraron esta promoción fueron:

  • Tecnicatura Superior en Gestión Pública, con orientación en Gestión Administrativa.
  • Tecnicatura Superior en Intervención Territorial, con especialidad en Infancia, Adolescencia y Familia.
  • Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa.
  • Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud.
  • Tecnicatura Superior en Seguridad Vial.

La colación reunió a estudiantes de tres localidades de la Región Sur y marcó el cierre de una etapa de formación profesional para quienes completaron sus estudios en las distintas propuestas académicas del IPAP.

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