Ramos Mexía fue sede del acto de colación 2026 del IPA

En Ramos Mexía se realizó el acto de colación 2026 del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en el que recibieron sus títulos estudiantes de esa localidad y de Sierra Colorada y Valcheta.

Durante la ceremonia se reconoció a los egresados de distintas carreras de formación superior, orientadas a la gestión pública, la intervención territorial y áreas específicas de la administración y los servicios.

Las tecnicaturas que integraron esta promoción fueron:

Tecnicatura Superior en Gestión Pública, con orientación en Gestión Administrativa.

Tecnicatura Superior en Intervención Territorial, con especialidad en Infancia, Adolescencia y Familia.

Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa.

Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud.

Tecnicatura Superior en Seguridad Vial.

La colación reunió a estudiantes de tres localidades de la Región Sur y marcó el cierre de una etapa de formación profesional para quienes completaron sus estudios en las distintas propuestas académicas del IPAP.