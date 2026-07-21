Se realizó el segundo encuentro interinstitucional en Ministro Ramos Mexía

Con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos organismos que intervienen en la protección y asistencia de la comunidad, se llevó a cabo en Ministro Ramos Mexía el segundo encuentro interinstitucional.

De la jornada participaron integrantes de la Oficina del Niño, la Mujer y la Familia de Sierra Colorada, efectivos de la Unidad 52 de Ministro Ramos Mexía y de los Destacamentos Policiales N.º 109 de Yaminué y N.º 171 de Treneta.

También estuvieron presentes equipos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Los Menucos, Ministro Ramos Mexía y Sierra Colorada, junto a la delegada regional de la Línea Sur, Laura Flehr.

Durante el encuentro se compartió información y se avanzó en la unificación de criterios de intervención, con el propósito de fortalecer la articulación entre las instituciones y brindar respuestas coordinadas y más eficientes frente a las distintas situaciones que se presentan en la comunidad.

Según se informó, el tercer encuentro contará con la participación de las mismas instituciones y sumará a otros organismos de la localidad, con el objetivo de conformar una mesa interinstitucional permanente que permita consolidar el trabajo conjunto y optimizar el abordaje de las diferentes problemáticas desde cada ámbito de competencia.

Gentileza: FM nativa Ramos Mexia