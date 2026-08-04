Jacobacci inició los trabajos de recuperación de calles tras el temporal

Con la mejora de las condiciones climáticas, la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci comenzó las tareas de nivelación y repaso de calles de ripio para recuperar la transitabilidad luego del temporal de nieve y lluvias que afectó a la localidad.

Durante la primera jornada de trabajo, las cuadrillas municipales intervinieron en distintos sectores, entre ellos las calles Luis Piedra Buena, Perito Moreno y Evaristo Carriego, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación para vecinos y vecinas.

Desde el Municipio informaron que las tareas continuarán durante la tarde y se extenderán de manera progresiva a otros sectores de la ciudad, avanzando por etapas hasta cubrir todos los barrios.

Asimismo, solicitaron paciencia y comprensión a la comunidad mientras se desarrollan los trabajos, destacando que el plan de recuperación alcanzará gradualmente a toda la localidad.