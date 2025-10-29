¿No votaste en las elecciones legislativas 2025?: cómo saber si tenés multa y dónde pagar

Se habilitó el registro online para consultar quiénes quedaron como infractores por no presentarse a votar. El trámite se puede hacer desde el celular, permite generar la boleta de pago y regularizar la situación para no tener restricciones en trámites públicos.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, la Justicia Nacional Electoral recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y quienes no hayan asistido a las urnas deberán justificar su ausencia o pagar una multa para evitar sanciones. Para verificar si una persona figura como infractora, el Gobierno nacional habilitó el sitio oficial infractores.padron.gob.ar , donde se puede ingresar con el número de DNI, el distrito electoral y un código de verificación.

El sistema muestra todas las elecciones en las que el elector no votó y si se generó una multa pendiente.

El valor de la multa por no votar en las elecciones nacionales de 2025 comienza en aproximadamente $1.000 y puede incrementarse si el ciudadano registra antecedentes de inasistencias anteriores. Desde la misma plataforma es posible descargar el cupón de pago, que puede abonarse de forma electrónica mediante tarjeta de débito, billeteras virtuales como Mercado Pago o home banking, y también de manera presencial en entidades habilitadas como el Banco Nación, Correo Argentino, Pago Fácil y RapiPago, según la disponibilidad en cada distrito.

En caso de no haber votado por causas justificadas, la ley otorga un plazo de 60 días corridos para presentar el motivo de la ausencia, informó ANRoca.

La justificación también se realiza en línea y requiere adjuntar documentación que acredite la razón, como certificados médicos, comprobantes de viaje o constancias laborales emitidas por autoridades competentes. Si la justificación es aceptada, no se genera la multa.

Quienes no regularicen su situación pueden enfrentar restricciones para realizar trámites ante organismos estatales, como la obtención del pasaporte, acceso a cargos públicos o la tramitación de beneficios. Una vez realizado el pago o aprobada la justificación, la regularización queda registrada en forma automática y el elector recupera su condición plena ante la Justicia Electoral.

Las autoridades nacionales recomendaron ingresar al portal oficial lo antes posible para evitar que las infracciones se acumulen, ya que cada elección no justificada genera una nueva multa. El trámite es personal, no requiere gestores y puede resolverse completamente desde el teléfono o una computadora con acceso a internet.