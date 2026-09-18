Ramos Mexia busca recuperar, reunir y preservar la memoria

Desde el área de Turismo de Mtro. Ramos Mexia comenzaron a trabajar en un proyecto que busca recuperar, reunir y preservar la memoria de nuestra localidad.

La idea es construir un libro que reúna la historia de quienes fueron y son parte de Ramos Mexia.

Por eso, se invita a vecinos/as, familia, antiguos pobladores y a toda persona que tenga algo para aportar a compartir:

•Fotografía

•Recuerdos y anécdotas

•Relatos vinculados al ferrocarril

•Recuerdos de la escuela y las instalaciones

•Historias sobre oficios, comercios, trabajo

•Fiestas, acontecimientos y momentos importantes de nuestro pueblo.

•Historia de la vida cotidiana en otras épocas.

Queremos que este libro sea una construcción colectiva, donde la memoria de nuestra comunidad pueda quedar registrada para las generaciones que vienen.

Si queres participar, acércate al Vagón Turístico- Centro de Atención al Visitante. O comunícate con nosotros al 2944-696215 para conocer cómo podes aportar.